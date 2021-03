Le trattative per il rinnovo tra Dybala e la Juventus sono ancora congelate: l’argentino avrebbe avviato i primi contatti con altri club

A Torino la rivoluzione dei pianeti, e dei programmi per il futuro, trova il suo centro di gravità in Cristiano Ronaldo. Il destino del portoghese, e quello che deciderà di fare nella prossima estate, determinerà anche il prossimo mercato della Juventus. Il numero ‘7’, però, non è l’unica stella bianconera ad avere dubbi ed incertezze per il proprio futuro. Anche Paulo Dybala, infatti, non è ancora sicuro di una sua permanenza sotto la Mole. Le trattative per il rinnovo del contratto, dopo le scintille mediatiche con Agnelli, non si sono ancora sbloccate e tutto è ancora congelato.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere di Torino’, l’entourage del giocatore avrebbe avviato i primi contatti con altri club. Un atto cautelativo, in attesa di conoscere le sorti del contratto in scadenza nel 2022 con la Juventus, che però potrebbe mettere le basi per un addio già nella prossima estate. Dybala vuole essere messo al centro del progetto tecnico, dopo essere stato messo ai margini con l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, non solo PSG e Barcellona | Anche il Chelsea su Dybala

Diversi sarebbero i club interessati a Paulo Dybala che, nonostante l’ultimo anno non sia stato fortunato a livello di campo, gode ancora di grande stima in Europa. Le due società che sembrano osservare con maggiore attenzione il suo futuro sarebbero il PSG ed il Barcellona, che potrebbero utilizzare rispettivamente Icardi e Griezmann come merce di scambio. Due operazioni che, comunque, non sarebbero facilissime da mettere in piedi ma potrebbero essere una soluzione per la Juventus. Dalla Spagna, però, riportano anche di un nuovo club che sarebbe pronto a presentare un’offerta per la ‘Joya’.

Secondo ‘todofichajes.net’, infatti, il Chelsea potrebbe presentare alla Juventus un’offerta da 60 milioni di euro per avere Dybala in estate. La prossima tappa della carriera dell’argentino, quindi, potrebbe essere la Premier League. I ‘Blues’, ieri vittoriosi contro l’Atletico Madrid, sono entrati di diritto nelle prime otto d’Europa e con Tuchel hanno ritrovato entusiasmo e credibilità a livello di gioco. La destinazione londinese potrebbe essere gradita al numero ’10’ bianconero che, se non dovesse essere avere garanzie e certezze dalla Vecchia Signora, potrebbe portare la sua qualità al servizio della Regina.