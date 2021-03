Il Milan è al lavoro in vista della super sfida contro il Manchester United di giovedì sera. Presente in gruppo anche Zlatan Ibrahimovic

Tempo di reagire per il Milan che non ha più alcun margine d’errore. I rossoneri sono reduci dal KO casalingo rimediato contro il Napoli domenica sera, che ha fatto scivolare la truppa di Pioli a -9 dall’Inter capolista. Situazione dunque sempre più delicata in Serie A, mentre in Europa League c’è un ottavo di finale di ritorno tutto da vivere contro il Manchester United. In casa dei ‘Red Devils’ è terminata 1-1 appena una settimana fa, e questo giovedì il Milan dovrà provare a fare risultato per strappare il pass in vista del prossimo turno. Buone notizie arrivano dall’allenamento odierno per quanto riguarda gli infortunati.

La rifinitura di questa mattina, in vista della partitissima di San Siro con lo United, ha messo in evidenza anche la presenza in gruppo di Zlatan Ibrahimovic, Alessio Romagnoli e Ismael Bennacer. Regolarmente in campo e dunque recuperati anche il gigante svedese, ex della sfida, e il centrocampista algerino che saranno quindi armi ulteriori a disposizione di Pioli che parlerà in conferenza stampa alle 14.30.