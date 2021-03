Juventus, Dybala verso il rientro in campo | Ronaldo e il futuro della Joya

La Juventus fa il conto alla rovescia per un recupero particolarmente importante in vista di un finale di stagione al cardiopalma. Occhio al futuro e alla correlazione con Cristiano Ronaldo

La Juventus è arrivata a un momento cruciale della sua stagione. I bianconeri, infatti, hanno dovuto salutare in via anticipata la Champions League, dopo l’eliminazione per mano del Porto. Una delusione ancora molto forte per tutto il gruppo bianconero che ora si fionda con grande determinazione sull’obiettivo campionato e sulla possibile rimonta all’Inter.

In molte partite di campionato e coppa, sicuramente Andrea Pirlo avrebbe voluto a disposizione le qualità tecniche di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato ai box per gran parte della stagione. Non è riuscito a trovare continuità sul campo, a causa dei tanti infortuni e Pirlo è mancato di un’alternativa che sarebbe stata essenziale per scompaginare le carte in alcuni match decisamente bloccati. Il futuro dell’argentino è tutto da sciogliere, intanto all’orizzonte si iniziano a intravedere notizie importanti per il campo: di seguito tutte le ultime novità e le prospettive per l’attaccante.

Juventus, Dybala pronto al ritorno in campo: occhio al futuro, assist da Ronaldo

Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, l’attaccante è clinicamente guarito dal problema al ginocchio che lo sta dilaniando e tenendo ai box ormai da alcuni mesi. Negli ultimi giorni, però, il calciatore non ha potuto mettersi a disposizione dato che sentiva ancora dolore al momento del tiro con il suo mancino. Negli scorsi giorni, vi avevamo aggiornato in maniera approfondita sulla sua situazione. Ora le prospettive di rientro sono sempre più concrete: il rientro è fissato in occasione del derby contro il Torino del 3 aprile, dopo la sosta. Ma già in questi giorni, verrà fatto un primo tentativo per mettere il ragazzo a disposizione di Andrea Pirlo in vista della partita contro il Benevento.

Sullo sfondo le dinamiche relative anche il futuro e il rinnovo di contratto con Dybala. L’accordo con il calciatore scadrà a giugno del 2022 e la trattativa al momento è in stand-by. Non ci sono aggiornamenti concreti ormai da settimane, ma secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, un assist potrebbe arrivare da Cristiano Ronaldo. La posizione del portoghese appare in bilico e a quel punto Dybala potrebbe diventare l’uomo simbolo del progetto della Juventus a partire dal prossimo anno. Ora la priorità resta il ritorno in campo.