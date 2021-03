Il Napoli si divide tra le dinamiche di campo e un futuro tutto da decidere sul calciomercato per alcuni dei nomi essenziali per il progetto partenopeo. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo

Il Napoli è arrivato a un punto cruciale della sua stagione. I partenopei, infatti, continuano a credere e sono in piena corsa per un posto valido per la prossima Champions League. La vittoria contro il Milan nell’ultimo turno di campionato è risultata particolarmente importante in tal senso: i partenopei sono saliti a 50 punti in classifica e con una partita in meno, a soli due punti di distacco dall’Atalanta.

Un bilancio che attualmente vede i partenopei, dunque, totalmente concentrati sulla rincorsa europea, ma attenzione alle prospettive per alcuni uomini chiave da qui alla fine della stagione. Da settimane vi stiamo riportando ormai la panchina in bilico di Gennaro Gattuso e la posizione traballante di Cristiano Giuntoli. Non bisogna guardare, però, solo ai rapporti in dirigenza e con l’allenatore, ma anche a una situazione decisamente bollente che potrebbe rappresentare un vero e proprio tormentone sul calciomercato nei prossimi mesi: stiamo parlando del rinnovo di Lorenzo Insigne, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022.

Calciomercato Napoli, occhio al rinnovo di Insigne: tempi e dettagli

Già negli scorsi giorni, vi abbiamo riportato come l’entourage di Insigne attendesse una mossa dal Napoli per il rinnovo del contratto con i partenopei, con attenzione ai top club che hanno messo gli occhio sull’esterno d’attacco. L’attaccante è intrigato dal possibile rinnovo a vita con gli Azzurri, ma siamo ancora a una fase di messaggi subliminali e chiacchierate esplorative.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, permane la distanze relativa il possibile ingaggio dell’attaccante italiano. Dovrà tornare a parlare con Aurelio De Laurentiis, ma a questo punto i tempi sono destinati ad allungarsi. Inevitabilmente, la prossima estate potrebbe essere bollente in tal senso e potrebbe esporre una delle bandiere storiche del Napoli all’addio ai colori partenopei. Resta la distanza e si dilatano i tempi: occhio alle prospettive per il rinnovo di Insigne.