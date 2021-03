La Juventus al lavoro per la squadra del futuro: tutte le mosse della dirigenza bianconera in vista della prossima estate

Iniziano le grandi manovre alla Juventus per il prossimo mercato estivo. La squadra bianconera sta cercando di dimenticare la delusione in Champions League nella difficile rincorsa scudetto ai danni dell’Inter, ma intanto alla Continassa si lavora per costruire la squadra del futuro con un altro e importante restyling alla rosa di Pirlo. In primis ci sarà da sciogliere il nodo Cristiano Ronaldo, anche se al momento – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – sono più altre la chances di una permanenza a Torino dell’asso portoghese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, da Milik a Locatelli: i prescelti di Paratici

Un’altra patata bollente resta il rinnovo di Paulo Dybala: il futuro dell’argentino è un rebus e i prossimi mesi saranno decisivi per il destino del numero dieci. Senza la firma sul prolungamento, sembra scontato l’addio del fantasista argentino. Resterà Morata, mentre l’innesto di livello nel reparto d’attacco potrebbe essere Milik, che rimane in prima fila nei desideri di Paratici e Cherubini. Il centravanti polacco ha una clausola da 12 milioni di euro per liberarsi già in estate dal Marsiglia. In attacco può tornare di moda anche Icardi e alle occasioni a parametro zero Depay e Aguero.

A centrocampo invece il pallino della dirigenza campione d’Italia è sempre Locatelli: dopo l’assalto fallito nei mesi scorsi, Paratici ci riproverà la prossima estate. Il Sassuolo valuta illuso gioiello intorno ai 40 milioni di euro e nella trattativa può rientrare il baby Fagioli. Il sacrificato per far posto sarebbe Ramsey, per il quale la Juve cerca un acquirente per fare registrare anche una plusvalenza. Non figurerebbe più nella lista degli incedibili Bentancur: l’uruguaiano potrebbe fruttare una corposa plusvalenza e ha un prezzo di partenza di 35 milioni. Se partisse, possibile ritorno di fiamma per Aouar.

Calciomercato Juventus, obiettivo Gosens a sinistra

In difesa fari puntati su Gosens per rinforzare la fascia sinistra. In bilico il futuro di Alex Sandro (può rientrare nell’affare Icardi con il PSG) con il laterale tedesco dell’Atalanta che ha una valutazione di 40 milioni. La Juventus nel pacchetto arretrato valuterebbe inoltre una possibile partenza di Demiral, mentre capitan Chiellini è tentato dal ritiro. Tra i pali tutto dovrebbe restare inviato con la conferma di Szczesny e il rinnovo di Buffon, con gli uomini mercato bianconeri che restano comunque alla finestra sulla situazione di Donnarumma.