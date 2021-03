Il giornalista Giovanni Armanini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Aguero dando un consiglio alla Juventus e ai club di Serie A

In scadenza di contratto a fine giugno, Sergio Aguero attende risposte sul suo futuro. L’avventura al Manchester City potrebbe essere ai titoli di coda, come ha confermato il noto giornalista ed esperto Giovanni Armanini, intervenuto a CMIT TV: “Arrivo in Italia? Temo che si sia ai titoli di coda col Manchester City. Mi auguro di no perché stiamo diventando il nuovo cimitero degli elefanti. Spero che il calcio italiano investa su altri giocatori. Rincorrere quello che i giocatori sono stati non è una strategia che sposerei. Può diventare un giocatore interessante ma oggi Guardiola lo sta facendo capire: può essere una buona terza punta se lui entra in quella logica. Lo era Zalayeta e prima ancora Padovano. La terza punta che entra a partita in corso ha un certo pregio. Lo era Dzeko, che capì chiaramente quale era la sua vocazione. Non so oggi quale sia la vocazione di Aguero, ci ha messo un po’ a recuperare dal Covid”.

Calciomercato Juventus, annuncio di Armanini sul futuro di Aguero

Armanini ha proseguito la sua disamina: “Ho la sensazione che il Manchester City stia facendo delle valutazioni. Mi pare che la Juventus sulla strategia degli over trenta ci abbia rimesso . Consiglierei alle società italiane di fare un piano a medio-lungo termine”.