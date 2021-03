Bomba dalla Spagna: fitti colloqui tra Cristiano Ronaldo, al lavoro per lasciare la Juventus, e il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Il portoghese vuole la testa di un ‘Galactico’

Ronaldo torna al Real? In Spagna c’è chi comincia a crederci. ‘DiarioGol’ parla di fitti colloqui tra il fuoriclasse portoghese, che ha deciso di lasciare la Juventus, e il presidente delle ‘Merengues’ Florentino Perez. Insomma tra i due sarebbe tornato il sereno dopo i problemi legati all’addio – rumorosissimo – di CR7 ai ‘Blancos’.

Tutto qui? Non proprio. Per la medesima fonte, Ronaldo ha detto chiaramente a Perez quale sia il ‘male’ del Real, o meglio dire la ‘mela marcia‘ che ha trasformato lo spogliatoio degli spagnoli in una mezza polveriera. Il nome è clamoroso: Sergio Ramos.

In scadenza di contratto a giugno e anche di recente riaccostato alla Juve, il centrale nonché capitano della formazione di Zidane ha avuto non a caso dei ‘litigi’ con Ronaldo prima che quest’ultimo si trasferisse a Torino. Per concludere: secondo ‘DiarioGol’ se Ronaldo dovesse tornare al Real, Sergio Ramos sarebbe costretto a fare le valigie.