Calciomercato Juventus, sfogo di Aguero | Occasione a giugno!

Spunta lo sfogo di Aguero al termine di Manchester City-Borussia Monchengladbach. Addio ai ‘Citizens’ sempre più vicino: Juve alla finestra

Continua a vincere e convincere il Manchester City di Pep Guardiola. Con il Borussia Monchengladbach è arrivata la 24esima vittoria nelle ultime 25 partite per i ‘Citizens’, che sono sempre più vicini a riconquistare la Premier League e ieri sera hanno staccato il pass per i quarti di finale di Champions. Una macchina di fatto perfetta nel 2021, con l’unica nota negativa che riguarda però Sergio Aguero. ‘El Kun’ sta vivendo la sua peggiore stagione da quando è in Inghilterra e, in scadenza di contratto a giugno, è sempre più vicino all’addio al City. Guardiola, infatti, sembra aver ormai ‘scaricato’ l’attaccante argentino dando il via libera ad un suo addio al termine della stagione. La storia tra il giocatore e i ‘Citizens’ sembra insomma al capolinea. E un’ulteriore conferma è arrivata ieri sera dopo la partita vinta per 2-0 contro il ‘Gladbach. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato, lo sfogo di Aguero: “Non mi passano la palla” | Occasione Juve!

Il Manchester City non ha ancora fatto pervenire offerte concrete di rinnovo al classe 1987. L’argentino è stato così accostato al Barcellona del grande amico Messi, ma anche in Serie A all’Inter e soprattutto alla Juventus. Come rivelato attraverso un tweet dal ‘Daily Mail’, ieri sera al termine della partita vinta contro il Borussia Monchengladbach Aguero si sarebbe sfogato con un collaboratore di Guardiola affermando: “Non mi passano la palla“. Un ulteriore segnale del difficile momento che sta vivendo in questa stagione e del rapporto ormai ai minimi termini con Guardiola ed anche i compagni di squadra.

Come detto, il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e fa gola soprattutto alla Juventus. La dirigenza bianconera dovrà però fare i conti con la concorrenza del Barcellona: Messi sta infatti spingendo per avere il suo compagno di Nazionale in blaugrana. Occhi puntati, dunque, sull’occasione Aguero a parametro zero. Vi terremo aggiornati.