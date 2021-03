Calciomercato Inter, campione via dal Napoli | Marotta ci prova!

Il calciomercato Inter ha ancora nel mirino Mertens, campione che potrebbe lasciare il Napoli; Marotta ci prova

Sette assist e sei gol in ventisei presenze. E’ il magro bottino di Dries Mertens, frenato in questa stagione dai tropi guai fisici e da un gioco non sempre entusiasmante del suo Napoli. Il talento belga è da poco tornato a disposizione di Gattuso ma non sta rendendo al meglio, fattore che fa lievitare le voci di calciomercato. Secondo ‘todofichajes.com’, gli azzurri avrebbero deciso di metterlo sul mercato nonostante il rinnovo firmato la scorsa estate.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Mertens cerca nuove sfide | Destinazione choc

Calciomercato Inter, Mertens via dal Napoli: Marotta ci prova

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, Milan e Napoli: arrivare a Nuno Mendes è impossibile! Ecco perché

Come riporta il portale spagnolo, il valore attuale di Dries Mertens sarebbe vicino ai 15 milioni di euro. Su di lui potrebbe dunque tornare forte l’interesse dell’Inter, che già in estate fu interessata. Beppe Marotta potrebbe vagliare il colpaccio così come la Lazio e club spagnoli quali l’Atlético Madrid, il Siviglia e il Valencia. I campani, intanto, sperano in una sua pronta ripresa in vista delle battute finali del campionato.