In questo tempo di grandi cambiamenti, Il Barcellona teme soprattutto di perdere il suo campione: Leo Messi. A tal proposito ha parlato il presidente Laporta

È forse la stagione più importante per il Barcellona negli ultimi anni a causa dei tanti cambiamenti societari e non solo. La pandemia ha cambiato il volto blaugrana in maniera ancora più importante delle altre società d’Europa. In più è arrivato anche il cambio alla presidenza, con Laporta al posto di Bartomeu. Senza contare che la faccenda Messi si è trascinata a lungo sul calciomercato e il suo addio sembrava ormai quasi scontato con l’ormai celebre burofax e la corte spietata di PSG e Manchester City.

Calciomercato, Laporta su Messi: “Farò di tutto per convincerlo a restare”

Alla fine l’argentino è rimasto al Barcellona, ma comunque senza rinnovo e quindi con un futuro ancora in totale incertezza. Di certo l’arrivo di Laporta può aumentare le quotazioni di una permanenza al Camp Nou di Messi e il nuovo presidente blaugrana non vorrà presentarsi con l’addio della leggenda. “Sono arrivato per prendere delle decisioni, come quella di convincere Leo a rimanere, approfittando del fatto che si trova qui adesso”, ha detto lo stesso Laporta nel suo discorso di presentazione.

Il patron ha continuato rivolgendosi alla platea che contava anche lo stesso Messi: “Lui lo sa, l’affetto che ho per lui, e faremo tutto ciò che è possibile affinché rimanga. Sai che non puoi andartene, Leo. Se avessimo lo stadio pieno, tu non te ne andresti, anche questo è uno degli effetti di questa maledetta pandemia. Ma qualsiasi cosa farai, andrà bene. Però tenteremo di convincerti, e perdonami se ne parlo in questa circostanza, ma sai quanto tengo a te”.