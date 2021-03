Sarebbero tre le soluzioni possibili per il futuro di Franck Ribery tra Fiorentina e possibile addio. Le strade percorribili

L’ultima sfida di campionato contro il Benevento ha rimesso sotto i riflettori un ottimo Franck Ribery. A rubare la scena, oltre a Vlahovic autore di una tripletta, è stato proprio l’attaccante francese, finalmente tornato ad offrire una prova sui suoi livelli dopo tanti problemi. L’ex Bayern non sta ricalcando la stagione dello scorso anno e solo a sprazzi ha mostrato il suo talento facendo riflettere anche la dirigenza sul suo futuro.

Secondo quanto sottolineato oggi da ‘La Nazione’ sarebbero tre le soluzioni possibili per il fantasista della Fiorentina. La prima ipotesi riguarda l’addio se non accetterà la proposta di rinnovo (accordo in scadenza 2021) o se la società stessa non ne farà una, considerando anche età e stimoli del calciatore. La seconda riguarderebbe invece proprio il prolungamento contrattuale anche se resta da capire se Ribery consideri ancora il suo stipendio sulla base di 4 milioni di euro e se lo stesso club viola voglia ancora puntare su di lui in quanto stella assoluta.

L’ultima chance è relativa ancor al rinnovo ma sulla base di un solo anno, anziché due. Accordo eventuale fino a giugno 2022 con possibile opzione per la stagione successiva. Il tutto strettamente legato anche all’allenatore del futuro.