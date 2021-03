Calciomercato, accordo e visite mediche | L'ex Inter Eder al San Paolo

L’ex Inter Eder, svincolato dopo l’esperienza in Cina allo Jiangsu Suning, riparte dal San Paolo: accordo e visite mediche

Nuova avventura all’estero per Eder. L’attaccante italo-brasiliano, reduce dall’esperienza in Cina allo Jiangsu Suning interrotta bruscamente dopo la chiusura dell’attività della squadra, riparte dal San Paolo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Guelpa: “Permanenza CR7 non è scontata. Dybala non è un top player”

Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, il club brasiliano ha raggiunto un accordo con l’ex Inter e Sampdoria: il 34enne sarebbe già in Brasile per sostenere le visite mediche con la sua nuova squadra. Pronto per l’attaccante un contratto biennale. Eder raggiunge così Hernan Crespo, da poco nuovo allenatore del San Paolo.