Piove sul bagnato per la Lazio di Simone Inzaghi, che perde a gara in corso col Bayern Monaco due calciatori

La Lazio sta uscendo dalla Champions League per mano del Bayern Monaco campione del mondo, anche se con una partita di ritorno più che dignitosa. La prestazione dei biancocelesti incoraggia Simone Inzaghi, che voleva soprattutto risposte. Purtroppo per lui, il tecnico piacentino ha trovato anche due infortuni pesanti durante il match dell’Allianz Arena. A fine primo tempo, infatti, si è fatto male Mohamed Fares al ginocchio ed è stato costretto a uscire all’intervallo, sostituito da Senad Lulic.

Come se non bastasse, intorno all’ora di gioco anche Manuel Lazzari ha dovuto abbandonare il campo per infortunio. Per l’ex Spal un brutto e dolorosissimo ko al mignolo della mano sinistra, che si gira in maniera innaturale. L’esterno della Lazio resta a terra per diversi minuti urlando in maniera molto forte. Al suo posto dentro Parolo.