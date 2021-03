SONDAGGIO CM.IT – Real Madrid, la Serie A ‘chiama’ Sergio Ramos!

Diversi i big in uscita dal Real Madrid, il sondaggio di Calciomercato.it vota Sergio Ramos come preferito da vedere in Serie A

Grande serata di Champions League, questa sera, con il Real Madrid in campo nel ritorno degli ottavi di finale contro l’Atalanta. Si riparte dall’1-0 di Bergamo, i nerazzurri vanno a caccia dell’impresa per ribaltare il risultato e accedere ai quarti. Di contro, Zidane deve proseguire nella cavalcata europea per dare senso a una stagione complessa.

Numerosi i giocatori del Real in uscita a fine stagione, tra calciatori in scadenza e che non fanno parte del progetto. Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter quale sarebbe quello che maggiormente vedrebbero in Serie A. Vince il sondaggio Sergio Ramos, con il 45,8% dei voti. Verdetto se vogliamo abbastanza scontato, ma non a troppa distanza da Isco, votato dal 37,3% dei partecipanti al sondaggio. Poche preferenze invece per Varane (10,2%) e per Lucas Vazquez (6,8%).