Serie A, le decisioni prese dal giudice sportivo dopo la 27esima giornata: Rebic fermato per due gare, altri sei i giocatori squalificati

Due giornate di squalifica rifilate ad Ante Rebic. E’ questa la decisione del giudice sportivo nei confronti dell’attaccante croato. Piove dunque sul bagnato in casa Milan, con i rossoneri che, oltre alle tante assenze, dovranno fare a meno del loro numero 12 nelle gare contro Fiorentina e Sampdoria. Oltre al giocatore croato sono sei gli altri calciatori fermati per una giornata. Si tratta di Cuadrado (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Schiattarella e Glik (Benevento), Bruno Peres (Roma), Gaston Ramirez (Sampdoria). Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Serie A, una giornata a Juric: ammende per Donnarumma e Pellegrini

A dover scontare un turno di squalifica sarà anche il tecnico del Verona Ivan Juric. L’allenatore croato, espulso nel finale di gara contro il Sassuolo, è stato anche sanzionato con un’ammenda di 10mila euro. Stessa cifra con cui è stato sanzionato Gigio Donnarumma, per un comportamento non corretto e minaccioso nei confronti della panchina del Napoli al termine della sfida di San Siro. Ammenda anche per il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, punito con una sanzione di 1500 euro.

