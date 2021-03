Real Madrid-Atalanta, errore Sportiello | Furia social: ''Indecente''

Grave errore di Sportiello in disimpegno e vantaggio del Real Madrid firmato da Benzema. Scoppia la furia social dei tifosi

Un grave errore in disimpegno di Sportiello condanna l’Atalanta nel primo tempo della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Sblocca Benzema, che costringe così la squadra di Gasperini a segnare almeno due gol per centrare il passaggio del turno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il portiere dei bergamaschi ha sbagliato il rinvio, trovando involontariamente Modric che ha servito Benzema in area di rigore. Un gravissimo errore che ha scatenato la furia social dei tifosi nerazzurri. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

#sportiello rovina tutta la bella prestazione dell’ atalanta.

Il portiere conta molto … soprattutto nelle partite ad eliminazione…#RealMadridAtalanta — markspector (@gigipoletti) March 16, 2021

Gasperini sei ancora convinto che Sportiello sia meglio di Gollini? #ChampionsLeague #Gasperini #sportiello#gollini

E siamo a 1 ahahaha fate ridere — Riccardo Settembrino (@Riccardoset97) March 16, 2021