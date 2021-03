Real Madrid-Atalanta, check del Var e rigore per i ‘Blancos’ | L’episodio

Raddoppia il Real Madrid grazie al calcio di rigore di Sergio Ramos. Ecco la decisione dell’arbitro e della sala Var

Si fa sempre più in salita la partita dell’Atalanta sul campo del Real Madrid. Al 59′ è infatti arrivato il raddoppio dei padroni di casa su un calcio di rigore trasformato perfettamente da Sergio Ramos. Punito il fallo di Toloi su Vinicius all’ingresso dell’area di rigore: pochi dubbi per l’arbitro Makkelie, che ha subito assegnato il penalty ai ‘Blancos’. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Decisione, quella del direttore di gara, confermata anche dalla sala Var dopo il consueto check sul contatto. Si complica così, forse definitivamente, la rimonta della squadra di Gasperini, che è ora chiamata a rimontare ben tre gol per qualificarsi ai quarti di finale.