Luis Muriel ha commentato l’eliminazione dell’Atalanta dagli ottavi di Champions contro il Real Madrid. Ecco le sue dichiarazioni

Dopo la Juventus, anche l'Atalanta viene eliminata dalla Champions League. Intervistato ai microfoni di 'Mediaset', Luis Muriel ha commentato così il ko per 3-1 nel ritorno degli ottavi contro il Real Madrid: "Siamo partiti forte, ci stavamo riuscendo col nostro pressing. Peccato perché da due errori nostri sono arrivati i due gol che ci hanno tagliato le gambe. Siamo in crescita e vogliamo continuare a crescere".

“Abbiamo l’ultima parte di campionato per concludere al meglio la stagione. Queste partite servono a noi giocatori e all’Atalanta come società per crescere. – ha concluso l’attaccante colombiano – Il nostro obiettivo era questo: giocare al meglio la Champions e provare ad andare più avanti possibile”.