Champions League, Real Madrid-Atalanta | Formazioni, calciomercato e dove vederla in TV

Atalanta a Madrid per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Le probabili formazioni, le ultime di calciomercato e dove vederla in TV

Torna la Champions League. Questa sera, alle ore 21, l’Atalanta di Gasperini cercherà l’impresa a Valdebebas, sul campo del Real Madrid, nel ritorno degli ottavi di finale. Si riparte dall’1-0 dell’andata in favore dei ‘Blancos’, con i bergamaschi che sono dunque chiamati a ribaltare il risultato per proseguire il cammino europeo. In mattinata la società spagnola ha anche avuto a che fare con un attacco hacker: è infatti circolato l’annuncio ufficiale dell’infortunio di Rodrygo, successivamente smentito da fonti interne al club. Chi non sarà sicuramente della partita è invece Eden Hazard, che ha accusato un nuovo infortunio. Ecco le probabili formazioni, le ultime di calciomercato e dove vedere in TV e in streaming Real Madrid-Atalanta di Champions League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Champions League, le probabili formazioni di Real Madrid-Atalanta

Pochi dubbi per Gian Piero Gasperini, che deve fare a meno dello squalificato Freuler. Al suo posto, accanto a de Roon, sarà abbassato Pessina, con Pasalic confermato a supporto di Muriel e Zapata. Sportiello è ancora favorito su Gollini. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Zidane dovrà invece rinunciare a due uomini chiave come Carvajal e Casemiro, ma rispetto all’andata ritrova Sergio Ramos e Benzema, che dovrebbe essere affiancato in attacco da Lucas Vazquez e Asensio. Lo spagnolo è al momento favorito nel ballottaggio con Vinicius. Valverde sostituirà lo squalificato Casemiro in mezzo al campo, mentre la difesa sarà composta da Nacho, Varane, Sergio Ramos e Mendy. Ecco le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Vazquez, Benzema, Asensio. All. Zidane