CMIT TV | La cronaca di Real Madrid-Atalanta: segui la DIRETTA

Segui sulla CMIT TV la diretta di Real Madrid-Atalanta. Commento minuto per minuto del match valevole per il ritorno degli Ottavi di finale di Champions League

Nuovo appuntamento con la CMIT TV per seguire la sfida di Champions League tra il Real Madrid e l’Atalanta. La squadra di Gasperini proverà a ribaltare lo 0-1 dell’andata per volare ai Quarti di finale della competizione per club più prestigiosa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

A condurre la diretta, che avrà il suo start alle 20.30, a 30 minuti dal calcio d’inizio del match, ci sarà Alessandro Montano, affiancato da Mario Petillo e Mirko Calemme. Ospite della serata Luigi Guelpa.