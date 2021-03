L’Inter ha ufficializzato la positività al Coronavirus di Danilo D’Ambrosio: il difensore nerazzurro è isolato in quarantena

Brutta notizia in casa Inter. Il club nerazzurro ha infatti comunicato la positività al Coronavirus di Danilo D’Ambrosio. Il difensore classe 1988 dovrà dunque restare fermo ai box come da procedura e non potrà essere a disposizione di Antonio Conte per la prossima gara contro il Sassuolo in programma sabato sera a San Siro. Il difensore si trova in quarantena presso la propria abitazione, ora la squadra seguirà tutte le procedure previste dai protocolli sanitari”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Rummenigge fa il punto su Brozovic-Bayern | Il pensiero su Ronaldo

Inter, UFFICIALE: D’Ambrosio positivo al Covid

Negli scorsi giorni la società nerazzurra era stata scossa dalle positività di alcuni componenti della dirigenza tra cui Beppe Marotta, ricoverato in ospedale, senza che però fossero stati riscontrati casi nel gruppo della prima squadra. A dare l’annuncio della positività del difensore campano è stata proprio la società meneghina attraverso un comunicato ufficiale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, intreccio con Icardi | Affare clamoroso

Questo il comunicato riportato dal club nerazzurro:

“FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.