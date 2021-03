Per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, l’Atalanta di Gasperini fa visita al Real Madrid di Zidane

È arrivato il momento della grande sfida per l’Atalanta: per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, i nerazzurri volano a Madrid per fare visita al Real. I padroni di casa, guidati in panchina da Zinedine Zidane, sono reduci dalla vittoria contro l’Elche nella Liga, e veleggiano al terzo posto in classifica, a 6 punti dalla capolista Atletico Madrid. Di contro, i bergamaschi di Gian Piero Gasperini, arrivano all’appuntamento dopo la vittoria casalinga contro lo Spezia, e insidiano il terzo posto occupato dai campioni d’Italia in carica della Juventus. Si parte dallo 0-1 dell’andata per i castigliani, rete realizzata da Mendy. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Alfredo di Stefano’ di Madrid-

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

FORMAZIONI UFFICIALI REAL MADRID-ATALANTA

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Varane, Sergio Ramos, Nacho; L. Vazquez, Modric, Kroos, Valverde, Mendy; Benzema, Vinicius. All. Zidane

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

ARBITRO: Danny Makkelie (Olanda)