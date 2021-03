Il bollettino sul coronavirus del 16 marzo 2021: 20.396 nuovi positivi, 502 decessi nelle ultime ventiquattro ore

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino giornaliero sul coronavirus. Oggi, 16 marzo 2021, sono stati registrati 20.396 nuovi positivi con il numero complessivi di persone che hanno contratto il Covid che sale a 3.258.770. I tamponi effettuati sono stati 369.375 con un tasso di positività che è al 5,5%. Brutte notizie sul fronte decessi: sono 502, numero che non si raggiungeva da fine gennaio. Il totale delle vittime dall’inizio pandemia sale a 103.001. I guari sono 14.116 per un totale di 2.619.654. Attualmente i positivi sono 536.115, in crescita di 5.758 unità rispetto a ieri.

Dal punto di vista ospedaliero, sono 319 i nuovi ingressi in terapia intensiva con un saldo che segna 99 ricoverati in più rispetto a ieri. Il totale per la rianimazione è di 3.256 ricoverati, mentre quelli ordinari sono 26.098 con un aumento di 760 unità nelle ultime ventiquattro ore.