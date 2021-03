Alla CMIT TV il parere del giornalista Davide Palliggiano sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid

Nella lunga diretta della CMIT TV, è intervenuto anche il giornalista Davide Palliggiano. Il corrispondente dalla Spagna del ‘Corriere dello Sport’ ha parlato delle scelte di formazione del Real Madrid stasera contro l’Atalanta e anche, in chiave di mercato, sulle ultime voci riguardanti il futuro di Cristiano Ronaldo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV – Juventus, Ronaldo ‘zavorra’: “Ha impedito l’esonero e nuovi colpi”

Palliggiano dice la sua sulle parole di Zidane, ma è scettico sulla fattibilità dell’operazione: “E’ difficile che il francese si esprima così su un giocatore, di solito è più vago – ha spiegato – Stavolta si è sbilanciato. La volontà di Cristiano Ronaldo di tornare al Real Madrid c’è, ma al momento credo che non ci sia quella del Real di riprenderlo. Per lo stipendio, per l’età del giocatore e per la volontà di investire su altri profili più giovani. Il Real si sta costruendo da almeno due anni la strada per arrivare a Mbappe, per poterlo prendere a una cifra per così dire abbordabile. E poi stanno ancora aspettando Hazard, che in due anni ha potuto mostrare davvero poco le sue qualità per tanta sfortuna. A Zidane di certo farebbe piacere riavere CR7, ma non è scontato innanzitutto che lui rimanga a Madrid, i pareri su di lui sono molto ondivaghi tra la stampa e i tifosi. E’ una trattativa che può andare in porto solo a condizioni economiche molto vantaggiose per il Real. E’ un’utopia pensare che gli propongano un contratto come quello che ha alla Juventus“.