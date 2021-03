Novità importanti in ottica calciomercato Verona. Un club che dovrebbe giocare la prossima Champions ha messo gli occhi su Gunter

Con 32 gol subiti in 27 giornate, quella del Verona è la quinta miglior difesa del campionato di Serie A. Le cinque reti incassate tra Milan e Sassuolo nelle ultime due gare hanno estromesso la retroguardia di Ivan Juric dal podio delle difese meno perforate, ma il pacchetto arretrato gialloblu resta da ‘zona Champions League‘. E proprio un club che, salvo sorprese, giocherà la prossima edizione della massima competizione competizione europea sta per bussare alle porte degli scaligeri. Dalle informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, è emerso che il Besiktas (capolista in Turchia con una gara in meno rispetto all’inseguitrice Galatasaray, ndr) è interessato a Koray Gunter. Il 26enne difensore centrale tedesco di origini turche è uno dei punti di forza del Verona, che lo scorso settembre lo ha riscattato dal Genoa per appena 2 milioni di euro. In estate i veneti potrebbero rivenderlo a più del doppio.