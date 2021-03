Rinnovo ufficiale: il terzino del Paris Saint-Germain Juan Bernat ha firmato il nuovo contratto fino al 2025

Niente addio: in scadenza di contratto a fine stagione e attualmente fermo per infortunio, Juan Bernat resterà al Paris Saint-Germain. Lo ha comunicato ufficialmente il club transalpino, annunciando il rinnovo di contratto per altre quattro stagioni. Il terzino ex Bayern Monaco ha firmato fino al 2025. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

“Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’estensione del contratto di Juan Bernat per altre quattro stagioni. Il terzino – si legge nella nota diramata dalla società parigina -, che ha appena compiuto 28 anni, è ora legato al club della capitale fino al 30 giugno 2025”. Arrivato in Francia nel 2018 proveniente dal Bayern Monaco, Bernat ha totalizzato 76 presenze complessive con il Psg, di cui soltanto tre in questa stagione, segnata dall’infortunio al ginocchio. L’ultima apparizione dello spagnolo risale al 17 settembre quando nel corso del primo tempo della gara con il Metz si fece male. Per il 28enne sta arrivando il momento del rientro: Bernat spera di poterlo fare prima della fine della stagione. Intanto con il rinnovo si spengono le voci su un possibile interesse della Juventus.