Possibile ritorno in Serie A per Marcello Lippi dopo la fine dell’avventura in Cina: l’apertura del figlio Davide

Davide Lippi, agente e figlio del ct dell’Italia campione del mondo nel 2006, ha parlato a ‘Kiss Kiss Napoli’ proprio del possibile ritorno in Serie A del padre. Lippi jr ha commentato l’ipotesi di un ruolo come direttore tecnico del Napoli: “E’ un ruolo che non gli dispiacerebbe. Nel caso in cui arrivasse una telefonata, la valuteremmo. Ma al momento non so nulla questa possibilità e non ci sono stati contatti”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

In azzurro gioca uno degli assistiti di Davide Lippi, Matteo Politano a segno contro il Milan. La sua speranza è di ricevere la convocazione di Mancini: “Tiene molto alla maglia dell’Italia – ha affermato l’agente – freme ogni volta ci sono le convocazioni. E’ dispiaciuto che non faccia parte del gruppo”.

Sulle sue prestazioni in azzurro: “Sta facendo vedere quanto vale. Sta dando un contributo importante nel Napoli. La squadra di Gattuso deve recuperare i giocatori e puntare alla Champions”.