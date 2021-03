Due nuove piste sulle fasce per quanto concerne il calciomercato Napoli. Il Ds Giuntoli pronto a sfidare Guardiola e Wolverhampton

Il Napoli è pronto a rifare la corsie. Praticamente certo l’addio di Hysaj, in scadenza di contratto a giugno, è a rischio anche Ghoulam, troppo spesso ai box per infortunio. Sempre alla ricerca di giovani talenti in giro per l’Europa, il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi su due profili interessanti. A destra, secondo il portale ‘But!’, gli azzurri sarebbero pronti a sfidare il Wolverhampton per Aimen Moueffek, 19enne francese di origini marocchine che milita nel Saint Etienne. A sinistra, invece, il duello è con il Manchester City per Gabriel Gudmundsson del Groningen. Intervistato da ‘Fotbollskanalen’, il 21enne svedese ha commentato così i rumors: “Fanno piacere queste voci, ma ora sono concentrato solo sul finale di stagione. Al futuro ci penserò al termine del campionato”.