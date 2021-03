Le ultime sul futuro di Ibrahimovic tra campo e rinnovo, scelta ‘egoista’ dello svedese, pronto a tornare in Nazionale

Il Milan continua a interrogarsi sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese anche in questa stagione si è dimostrato decisivo per la rosa di Pioli nonostante alcuni problemi fisici e assenze importanti. Alcune sue recenti scelte, però, non sono state gradite da tutti i tifosi rossoneri e, secondo ‘Panorama’, ci sarebbe una traccia di egoismo nella volontà di tornare in nazionale proprio in questo momento, dopo aver già lasciato i compagni durante il Festival di Sanremo.

Considerata la scadenza del contratto a giugno, dunque, per il rinnovo bisognerà trovare un punto di equilibrio tra domanda e offerta. Maldini, con un Ibra attualmente a mezzo servizio, dovrà interrogarsi sull’effettiva convenienza di nuovo investimento societario nell’eventuale nuovo accordo. Ulteriori novità sono attese nelle prossime settimane.