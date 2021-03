Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere lontano dalla Juventus: un indizio colloca CR7 in direzione Real Madrid

Cristiano Ronaldo al Real Madrid, c’è da scommetterci. Le quote del ritorno di CR7 in Spagna sono crollate, passando da 12 a 4,50. Come raccontato da Calciomercato.it, Ronaldo sta riflettendo sul suo addio alla Juventus, con Real Madrid e Psg pronte ad approfittarne. Lo stesso Zinedine Zidane, tecnico dei blancos, ha aperto la porta ad un ritorno di Ronaldo: “Può darsi. Sappiamo quello che ha fatto a Madrid, vedremo cosa succederà” le parole pronunciate dal francese alla vigilia della sfida Champions contro l’Atalanta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Ronaldo al Real Madrid: crollano le quote

Proprio le dichiarazioni di Zidane hanno avuto un impatto sulle quote del ritorno di Ronaldo a Madrid: un crollo improvviso da 12 a 4,50, la quota più bassa tra le possibili future destinazioni del fuoriclasse portoghese. Se per i bookmakers il ritorno a Madrid è più probabile, perde quota quello al Manchester United: se la scorsa settimana era dato a 5,50, oggi è a 6,50. Considerato ancora meno probabile l’approdo al Psg che darebbe l’assalto a CR7 se dovesse partire uno tra Neymar e Mbappe.

Tra le ipotesi prese in considerazione ci sono anche lo Sporting CP e la MLS. In entrambi i casi però i bookmakers credono poco in un approdo di Ronaldo: sia il ritorno in patria che lo sbarco nella lega americana sono date a 12. A giudicare dai bookmakers quindi la destinazione più probabile al momento sembra essere il Real Madrid. Nulla però è ancora deciso per CR7: dalla permanenza a Torino al ritorno in Spagna, passando per tutte le altre ipotesi, le prossime settimane saranno decisive per la futuro del numero 7 della Juventus.