Calciomercato Inter, Hakimi al Napoli | L'agente: "Perché no"

Alejandro Camano ha parlato del possibile trasferimento di Achraf Hakimi dall’Inter al Napoli: le dichiarazioni

La scorsa estate sono arrivati in Serie A due giocatori che stanno mostrando le proprie qualità. Si tratta di Borja Mayoral e Achraf Hakimi, arrivati dal Real Madrid che oggi vestono rispettivamente la maglia di Roma e Inter. Dell’esperienza e del futuro dei due giocatori, è intervenuto il loro agente Alejandro Camano. Di seguito, le sue parole ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “La Roma deve concentrarsi sul passaggio del turno di Europa League. Non so se contro il Napoli giocherà Borja oppure Dzeko. Ma in Italia è felice ed è stimolato dalla concorrenza”.

Camano ha poi rivelato un retroscena riguardo l’attaccante spagnolo: “Anche il Napoli tre anni fa prese informazioni per Mayoral“. La sua carriera è poi proseguita in modo diverso e oggi veste la maglia giallorossa.

Inter, l’agente di Hakimi apre al Napoli

L’agente di Achraf Hakimi ha poi parlato del suo assistito, soffermandosi anche sul futuro. Prima, però, non poteva non parlare dell’esperienza all’Inter: “Achraf si trova bene all’Inter e con Conte, che ha un gioco che esalta le sue caratteristiche. Credo che uscirà migliorato dall’esperienza nerazzurra”. Camano ha poi parlato del Napoli: “Hakimi al Napoli? Perché no. Come per tutti gli argentini, il Napoli è la squadra del cuore. Ci ha giocato Maradona, il più grande di tutti, e quindi per il futuro non escludiamo niente“.