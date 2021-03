Bayern Monaco-Lazio, Inzaghi: “Passaggio del turno compromesso”

Arrivano le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Bayern Monaco-Lazio di Champions

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Bayern Monaco. La sfida dell’andata degli ottavi di finale è terminata 1-4 e domani ci sarà un’altra partita difficile per i biancocelesti. Di seguito, le parole di Inzaghi: “Andremo nello stadio del Bayern per fare la partita nel migliore dei modi. Sappiamo quanto abbiamo lavorato per giocare partite come quelle di domani, tra l’altro prima di incontrarli non avevamo mai perso. Domani vogliamo fare una grande gara”.

Sulla Champions come un’abitudine – “Gli ottavi mancavano da venti anni, l’ingresso da dieci. Bisognerebbe giocarla con più continuità, non è semplice perché davanti abbiamo cinque corazzate e c’è l’Atalanta”.

Sulla prestazione – “Domani servirà una prestazione importante, fatta di corsa, determinazione e aggressività, anche perché giochiamo nel loro stadio. Loro sono la squadra campione d’Europa e del mondo, meritano i titoli vinti in questi anni. Nelle tre trasferte di Champions di quest’anno abbiamo pareggiato tre volte, meritavamo sicuramente di più”.

Ancora sulla partita di domani – “L’obiettivo era ritornare agli ottavi dopo venti anni e ci siamo riusciti. Il nostro cammino è stato molto buono, con il risultato dell’andata abbiamo compromesso il passaggio del turno. Ma ce la giocheremo nel migliore dei modi”.