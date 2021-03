Bayern Monaco-Lazio, Flick: “Coman e Neuer non si sono allenati”

Le parole dell’allenatore del Bayern Monaco Hansi Flick il giorno prima della partita contro la Lazio di Champions

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio. Di seguito, le sue parole: “Non ci sono molte differenze con la squadra dello scorso anno. Siamo molto soddisfatti delle ultime partite, anche per quella con la Lazio. Coman e Neuer non si sono allenati oggi, ma c’è ancora tempo per decidere. Speriamo di aver a disposizione Kingsley. Astrazeneca? Se c’è vuol dire che è innocuo, ma non mi preoccupa in questo momento”.

Sui giovani del Bayern – “Su Dantas non dobbiamo decidere adesso, ha fatto grandi progressi. Speravamo che potesse fare anche solo qualche partita con la formazione Under 23. E’ comunque un giocatore eccellente e se ci sarà la possibilità, giocherà qualche minuto. Ha qualità eccelse. Non so se Nubel ha delle clausola, non conosco i contratti dei giocatori”.