E’ arriva la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso presentato dalla Roma per lo 0-3 a tavolino per la sfida contro il Verona

Respinto il ricorso della Roma: resta lo 0-3 a tavolino per il caso Diawara. Lo ha deciso il Collegio di Garanzia dello sport del Coni che ha rigettato il reclamo presentato dalla società giallorossa in merito alla sconfitta attribuita a tavolino per Verona-Roma. La decisione fa riferimento alla gara del girone di andata e al centrocampista guineano, inserito nella lista degli Under pur non avendone più i requisiti. Sul campo la partita era terminata in parità.