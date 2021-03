Real Madrid-Atalanta | UFFICIALE: nuovo infortunio, è out!

Arriva la conferma ufficiale del Real Madrid: nuovo infortunio per Hazard, che salterà anche la partita di domani contro l’Atalanta

Non c’è pace per Eden Hazard. L’attaccante belga del Real Madrid, che era rientrato sabato in Liga dopo l’ennesimo infortunio, deve fermarsi nuovamente ed è costretto a saltare anche il match di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Moya e Gila, da Real-Atletico alla Serie A: l’ultimo ‘miniderby’

Come comunicato dal club spagnolo attraverso una nota ufficiale, l’ex Chelsea ha riportato un infortunio al muscolo iliopsoas della gamba destra. Il giocatore salterà sicuramente la partita di domani in attesa di definire più approfonditamente i tempi di recupero. Un altro stop, dunque, l’ennesimo da quando è arrivato ai ‘Blancos’, per Eden Hazard.