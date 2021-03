Il Real Madrid potrebbe rinunciare ad Hazard nel match di Champions League in programma domani sera contro l’Atalanta

Eden Hazard nuovamente nel tunnel della sfortuna. Nuovo problema fisico per il fantasista del Real Madrid, che era appena rientrato in campo sabato nell’anticipo di Liga vinto in extremis dai ‘Blancos’ contro l’Elche. Il belga ex Chelsea era tornato in campo nel secondo tempo dell’ultima gara di campionato, ma ha accusato un nuovo guaio fisico. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo torna al Real? La risposta di Zidane

Real Madrid, nuovo infortunio per Hazard: out per l’Atalanta

Infortunio che lo mette a serio rischio per la decisiva sfida di Champions League contro l’Atalanta, nel ritorno degli ottavi in programma domani sera a Valdebebas. Hazard – come scrive ‘AS’ – questa mattina non è sceso in campo per l’allenamento di rifinitura e le sue condizioni preoccupano a 24 ore dalla gara contro l’undici di Gasperini. Non c’è pace per il numero dieci dei Real Madrid, che prima del rientro con l’Elce aveva saltato le ultime sette partite per un problema alla cosa sinistra. Al contrario di Hazard, Zidane potrebbe invece recuperare Marcelo: il terzino brasiliano è tornato ad allenarsi stamane insieme al resto del gruppo.