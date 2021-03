Psg, rapina a casa Di Maria: bottino di circa 500mila euro

Psg, emergono maggiori dettagli sulle rapine subite dai giocatori Di Maria e Marquinhos nella serata di ieri

Maggiori dettagli emergono dopo la grande paura vissuta ieri da Di Maria e Marquinhos. I due giocatori del Psg hanno subito delle rapine in casa mentre erano impegnati nella gara di campionato contro il Nantes. Di Maria è stato sostituito e informato della rapina, i due giocatori sono stati profondamente scossi dall’accaduto.

Secondo ‘RMCSport’ e ‘BFMTV’, il bottino portato via da casa di Di Maria ammonterebbe a oltre 500mila euro. Fortunatamente, la famiglia dell’argentino non avrebbe incrociato i rapinatori, che si sono introdotti nell’abitazione dai sotterranei. Peggio è andata a Marquinhos, il cui padre, secondo alcune fonti di polizia, sarebbe stato colpito alla testa e al torace dai rapinatori, senza riportare però conseguenze di rilievo. L’uomo e le due sorelle del giocatore sarebbero stati chiusi in una stanza dai ladri, prima di andare via e portare via un bottino che non è stato precisato, ma che ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro.