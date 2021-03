Alex Sandro si è sottoposto ad accertamenti diagnostici dopo l’infortunio rimediato nel primo tempo contro il Cagliari: l’esito degli esami

Notizie confortante per la Juventus: gli esami cui si è sottoposto Alex Sandro non hanno evidenziato lesioni. Il terzino brasiliano è uscito nel primo tempo della gara di domenica contro il Cagliari per un fastidio muscolare, lasciando spazio a Bernardeschi. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinforzo top a centrocampo: arriva l’indizio

Questo mattina gli accertamenti diagnostici e il sospiro di sollievo: Alex Sandro sarà ora monitorato nel corso della settimana per valutare la possibilità di impiegarlo domenica contro il Benevento. La presenza dell’ex Porto sarebbe molto importante per Pirlo che dovrà rinunciare anche a Cuadrado, squalificato dopo il giallo rimediato in Sardegna.