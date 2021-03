Alex Sandro costretto alla sostituzione nel match vinto contro il Cagliari. Il terzino della Juventus rischia di saltare la prossima sfida di campionato con il Benevento

Nuovo problema per Alex Sandro nel match di ieri in casa del Cagliari. L’infortunio rimediato dal brasiliano è l’unica nota stonata nel bel successo della Juventus alla Sardegna Arena, con il terzino ex Porto costretto ad uscire dal campo al 32′ del primo tempo nella sostituzione per Bernardeschi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, tegola Alex Sandro: esami per il brasiliano

Alex Sandro ha accusato un guaio muscolare alla coscia sinistra e questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali al J-Medical per avere maggiori dettagli sul problema accusato domenica nel match contro l’undici di Semplici. Nelle prossime ore la Juventus attraverso un comunicato farà luce sull’infortunio del giocatore e sui tempi di recupero. Alex Sandro è a rischio per la prossima sfida con il Benevento in programma domenica pomeriggio all’Allianz Stadium e se il problema fosse più serio del previsto sarebbe costretto a rientrare direttamente dopo la sosta per le Nazionali. Con Cuadrado squalificato, Pirlo potrebbe così affidarsi a Danilo sulla destra e ad uno tra Bernardeschi o Frabotta sulla corsia di sinistra della difesa a quattro dei bianconeri.