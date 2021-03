Arrivano conferme in merito all’interessamento da parte del Real Madrid per Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è uno dei pilastri della squadra di Stefano Pioli. Il Milan farà di tutto per blindare l’ex Atalanta, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022

La crescita di Franck Kessie è sotto gli occhi di tutto. Il giocatore, protagonista di una grande stagione con il Milan, giovedì ha superato anche la prova Old Trafford. L’ex Atalanta è stato, ancora una volta, tra i migliori, dominando a centrocampo. Il calciatore ivoriano era riuscito anche a trovare uno splendido gol ma la VAR ha annullato per un presunto tocco di braccio.

Kessie in stagione ha già collezionato 38 presenze, non fermandosi praticamente mai. In Serie A l’unica assenza risale al 23 dicembre, per squalifica, contro la Lazio. In Europa, invece, Stefano Pioli lo ha fatto riposare solo in due circostanze, contro il Lille e la Stella Rossa. Il calciatore, rivelatosi un infallibile rigorista, ha già raggiunto la doppia cifra.

Milan, Kessie nel mirino dei grandi club

E’ inevitabile che le prestazioni del 24enne non siano passate inosservate: l’ivoriano è così finito nel mirino dei grandi club. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’interessamento da parte del Real Madrid, che si andava ad aggiungere a quelli della Premier League. Interessamento che trova conferme anche in Spagna, sulle pagine di ‘AS’. Il Milan è consapevole della crescita del proprio giocatore, che ha gli occhi dei grandi club addosso. Questi interessamenti mettono chiaramente pressione al club rossonero, che ha l’obbligo di riuscire a blindare uno dei suoi calciatori più importanti.

Kessie oggi ha raggiunto una valutazione superiore ai 50 milioni di euro ma fra meno di un anno e mezzo scadrà il suo contratto. Serve il rinnovo e come ammesso da Paolo Maldini, il Milan si sta muovendo per trovare una soluzione. Gli interessi delle grandi squadre fanno chiaramente piacere ma in questo momento la priorità dell’ivoriano è quella di restare in rossonero. Kessie sta bene a Milano e si è sente uno dei leader della squadra. La società ha messo sul piatto un nuovo contratto, di cinque anni a 3/4 milioni di euro, con i bonus, per convincere l’ex Atalanta a prolungare l’avventura con la maglia del Milan.