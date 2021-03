Il Real Madrid è chiamato ad acquistare un centrocampista, che possa raccogliere l’eredità di Luka Modric. I blancos continuano a seguire con interesse Milinkovic-Savic. Pronti 70 milioni di euro per convincere la Lazio

Il prossimo 9 settembre Luka Modric compirà 36 anni. Il centrocampista croato è ancora un punto fermo del Real Madrid, che fatica parecchio quando non può disporre di lui. Isco e Valverde non sempre si sono dimostrati all’altezza e in Spagna sono certi – a prescindere dalla permanenza nella Capitale di Modric – che i blancos si stiano attivando per rafforzare il centrocampo con uno acquisto di spessore.

Calciomercato, Milinkovic-Savic erede di Modric

Secondo quanto riportato da ‘DiarioGol’, il Real Madrid avrebbe deciso di investire ben 70 milioni di euro su Milinkovic-Savic. Il calciatore della Lazio non ha mai nascosto l’ammirazione per il club spagnolo e in estate potrebbe essere arrivato il momento giusto per cambiare aria. Il serbo è da anni nel mirino del Real, che fra qualche mese potrebbe dunque provare l’affondo. Il prezzo è leggermente calato – ricordiamo tutti, quando Lotito per il suo giocatore chiedeva più di 100 milioni di euro – ma in un momento di crisi, come quello che stiamo vivendo, per via del coronavirus, non è certo basso. Nei piani di del Real Milinkovic-Savic dovrebbe dunque raccogliere l’eredità di Luka Modric.

Real Madrid, via libera per Isco

Lo sbarco in Spagna del giocatore serbo potrebbe spingere ancor di più Isco lontano dal Real Madrid. Il centrocampista spagnolo, che contro l’Atalanta ha dimostrato – se mai ce ne fosse stato bisogno – tutto il suo valore, è pronto ad intraprendere una nuova avventura, una avventura in cui possa essere protagonista assoluto. Il nome di Isco è stato accostato anche alle squadre italiane. Il Decreto Crescita favorisce gli acquisti di giocatori all’estero e lo spagnolo continua ad essere nel mirino della Juventus. Attenzione però anche al Milan, che in caso di Champions League, potrebbe decidere di farsi un regalo prestigioso, ma soprattutto all’Everton di Carlo Ancelotti, al quale non manca la disponibilità economica.