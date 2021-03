Calciomercato Juventus, non solo Ronaldo: Zidane ha deciso

Anche dopo la tripletta di ieri, le notizie principali sul calciomercato Juventus riguardano Cristiano Ronaldo, ma in Spagna si parla anche di altri ex

E’ ormai da martedì scorso che le indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo si susseguono senza soluzione di continuità. L’inopinata eliminazione della Juventus per mano del Porto ha dato il “la” ad una ridda di voci sul possibile addio di CR7 a fine stagione. Sotto contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2022, il portoghese ieri ha risposto sul campo, ma anche sui social. Nonostante ciò, in Spagna si continua a parlare di un possibile ritorno al Real Madrid, con rumors rilanciati anche dai principali quotidiani spagnoli in prima pagina. Di questa ipotesi, ha parlato anche Zinedine Zidane in conferenza stampa. Le parole del tecnico francese hanno lasciato più di un indizio, ma non solamente sul futuro del numero 7 bianconero.

Calciomercato Juventus, intrigo Zidane: decisione presa

Rispondendo ad una domanda sull’infortunio di Hazard, il tecnico dei ‘merengues’ ha risposto in maniera enigmatica. “Tutti voglio vedere Hazard, non so se sarà con me”. Una frase che Josep Prederol su ‘Chiringuito Tv’ ha letto come un ennesimo indizio sul futuro del francese. “Non è la prima volta che lascia indizi. Io credo che se non dovesse vincere un trofeo, se ne andrà. Se dovesse vincerlo, ancora meglio”. Da tempi non sospetti nel mirino della Juve come potenziale allenatore, Zizou anche nelle ultime ore è stato accostato ad un possibile ritorno a Torino nelle vesti di tecnico, nonostante da più parti trapeli una fiducia importante a Pirlo.