Benevento, nuovo gol per Gaich | Ufficiale la convocazione con l’Argentina

Dopo aver trovato il primo gol in Serie A, prosegue il momento d’oro per Gaich: ufficiale la convocazione della nazionale Argentina

Contro la Fiorentina non è arrivata la seconda rete per Adolfo Gaich, ancora sazio dal suo primo centro in Serie A, ed è arrivata anche una sconfitta pesante per il Benevento. Per il ragazzone classe ’99 cresciuto nel San Lorenzo, però, è stata una settimana colma di soddisfazioni. In particolare, come anticipato da Calciomercato.it, è arrivata la convocazione da parte della nazionale Argentina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Gaich sarà impegnato con la nazionale albiceleste under 23 per le due amichevoli in programma il 26 ed il 29 marzo in casa del Giappone. Un primo assaggio di quella maglia che, il nuovo bomber di Inzaghi, sogna di vestire per impegni ben più importanti. Il CT Fernando Batista ha voluto dare fiducia al numero ‘7’ del Benevento e, in attesa dei prossimi gol in Serie A, lo vedremo in azione con l’Argentina. Intanto, il prossimo weekend ci saranno tutti i riflettori puntati sui Sanniti per la sfida con la Juventus.