SONDAGGIO CM.IT | Cagliari-Juventus, Cristiano Ronaldo ‘bocciato’!

La Juventus riparte da Cagliari, cercando di riscattare l’eliminazione in Champions League. Ora i bianconeri devono concentrarsi sul campionato, cercando la difficile missione di rimonta sull’Inter. La squadra di Pirlo è però penalizzata dai numerosi infortuni e dalle condizioni non ottimali di alcuni protagonisti principali. Su tutti, sembra decisamente in debito d’ossigeno Cristiano Ronaldo, forse il peggiore in campo contro il Porto martedì sera.

E’ difficile pensare di rinunciare al suo fuoriclasse per la Juve, ma ci si chiede se Pirlo non farebbe bene a lasciarlo in panchina almeno inizialmente nella gara contro i sardi, facendogli tirare un po’ il fiato. Calciomercato.it lo ha chiesto ai suoi utenti in un sondaggio su Twitter. Per il 60% dei votanti, CR7 dovrebbe effettivamente rimanere in panchina dall’inizio. Il 40% crede invece nel riscatto del portoghese e vuole che sia lanciato titolare.