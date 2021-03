Serie A, Milan-Napoli 0-1: decisivo Politano | Tensione nel finale

E’ finita 0-1 la partita tra il Milan e il Napoli, posticipo della domenica di Serie A: decisiva la rete di Politano

Vittoria per il Napoli a San Siro contro il Milan. I ragazzi di Gennaro Gattuso si sono imposti per 0-1 grazie alla rete di Matteo Politano, all’inizio della ripresa. Il primo tempo è stato -seppur poco spettacolare- ben giocato dai partenopei, che hanno avuto un paio di occasioni con Zielinski per passare in vantaggio. Il Milan, invece, non si è affacciato molte volte dalle parti di David Ospina. Una prima frazione giocata in modo molto maschio, con Pasqua che ha preferito gestire estraendo pochi cartellini.

All’inizio del secondo tempo, Politano ha beffato Donnarumma con un tiraccio col destro -non il suo piede- e il triplo cambio di Pioli ha dato nuova linfa alla sua squadra. Soprattutto con le uscite di due giocatori spenti come Calhanoglu e Castillejo, e gli ingressi di Diaz e Saelemaekers. I rossoneri, decimati dalle assenze, hanno comunque provato fino alla fine a battere Ospina, bravo in occasione della parata su Leao. Nel finale attimi concitati dopo un fallo di Theo Hernandez su Osimhen, ammonito dall’arbitro, e per un contatto tra Bakayoko e lo spagnolo in area di rigore. Pasqua ha deciso di lasciar correre dopo l’intervento del VAR. Espulso anche Rebic per proteste. L’Inter ora è a +9 sui cugini rossoneri.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 65, Milan 56, Juventus 55, Atalanta 52, Napoli 50, Roma 50, Lazio 46, Sassuolo 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29, Genoa 28, Spezia 26, Benevento 26, Cagliari 22, Torino 20, Parma 19, Crotone 15