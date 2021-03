Cagliari-Juventus, Ronaldo non parla nel postpartita | Il labiale

Cristiano Ronaldo ha deciso Cagliari-Juventus nel postpartita, ma il portoghese ha deciso di non presentarsi davanti alle telecamere

La Juventus ha battuto il Cagliari 1-3 alla Sardegna Arena, grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo. Tre gol per rispondere alle critiche degli ultimi giorni, soprattutto per la prestazione in Champions League contro il Porto. Una prestazione da trascinatore, anche se CR7 ha preferito non presentarsi davanti alla telecamere. “Non parlo” è stato il labiale del portoghese, che non ha rilasciato alcuna intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la vittoria dei bianconeri.