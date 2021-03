Roma, infortunio Mkhitaryan | Lesione al polpaccio, torna dopo la sosta

Brutte notizie dall’infermeria per Fonseca, lesione al polpaccio per Mkhitaryan: la Roma non lo avrà a disposizione contro il Napoli

Dopo l’ottimo risultato in Europa League, i giallorossi oggi sono attesi dalla trasferta contro il Parma in Serie A. La compagine di Fonseca è alla ricerca di una nuova vittoria, per effettuare il contro-sorpasso all’Atalanta e mettere il fiato sul collo alla Juventus. Nella giornata di oggi, però, arriva una brutta notizia per il tecnico portoghese riguardo alle condizioni di Mkhitaryan. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’armeno hanno evidenziato una lesione al polpaccio destro e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Roma, incontro con agente Pellegrini: il punto

Con un infortunio del genere è difficile ipotizzare che il trequartista ex Arsenal possa essere disponibile per i prossimi impegni della Roma prima della sosta. Per questo motivo, quindi, Mkhitaryan dovrebbe saltare il ritorno contro lo Shakhtar Donetsk e il big match contro il Napoli di domenica prossima, oltre alla partita odierna col Parma. Fonseca, quindi, non potrà contare su uno dei giocatori più positivi di questa stagione per i prossimi ed imminenti impegni. La sosta delle nazionali sarà utile per ritrovare l’armeno nelle condizioni migliori, anche perché i giallorossi dovranno volare sul campo del Sassuolo nel weekend di Pasqua.