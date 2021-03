PSG-Nantes, Di Maria sostituito | Problema personale per l’argentino

Sostituzione per Angel Di Maria durante la sconfitta del suo Paris Saint-Germain contro il Nantes: problema personale

Il Paris Saint-Germain ha perso al Parco dei Principi in casa contro il Nantes. Ma la notizia non è l’1-2 in rimonta della squadra ospite, bensì quello che è accaduto intorno al 62′. Una scena surreale, che ha visto Angel Di Maria uscire dal campo. Non una semplice sostituzione, però. Secondo quanto riferito da ‘RMC Sport‘, per ‘El Fideo’ c’è stato un problema di natura personale, anche molto grave.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Milan-Napoli 0-1: decisivo Politano | Tensione nel finale

Il ds Leonardo è infatti sceso dagli spalti per ‘avvisare’ Pochettino, che ha chiamato a sé Di Maria, che poi è stato portato negli spogliatoi. Un problema personale ha colpito l’argentino.