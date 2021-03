Parma-Roma, proteste giallorosse per un rigore | Disastro Kumbulla

Primo tempo molto complicato per la Roma, in svantaggio contro il Parma: i giallorossi protestano per un mancato rigore

È iniziata nel peggiore dei modi la partita della Roma contro il Parma: prima i giallorossi protestano per un mancato calcio di rigore subito da Lorenzo Pellegrini, poi arriva il gol in contropiede di Mihaila. Una rete subita con troppa leggerezza dalla compagine di Fonseca, che non è stata accolta bene dai tifosi sui social. Ecco alcuni ‘Tweet’ dei supporter giallorossi contro la retroguardia capitolina e anche sulla decisione dell’arbitro di non assegnare il penalty. I maggiori protagonisti delle critiche sono stati Bruno Peres e Kumbulla, colpevoli di non aver difeso adeguatamente in occasione del gol del Parma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

A prescindere da quello che sarà il risultato finale, una partita con un rigore così clamoroso negato dopo 4 minuti è una partita falsata #ParmaRoma — Francesco Gentile (@fragentile_) March 14, 2021

Ecco qua, rigore negato e goal del Parma dopo 2 minuti #ParmaRoma — Simone B. (@AretimSports) March 14, 2021

Preso un gol da perfetti dilettanti 🤦🏼‍♂️#ParmaRoma — MR_MY (@_MR_MY__) March 14, 2021

Difesa della Roma strafatta di camomilla sul gol del Parma.#ParmaRoma — Giuseppe Di Bella (@OpenGDB) March 14, 2021

Ripiegamento difensivo da 3ª Categoria sul gol del #Parma #ParmaRoma — Tony Urbe (@TonyUrbe) March 14, 2021

Kumbulla che non legge un lancione partito dall’area di rigore del Parma. Ma come si può prendere un gol così? Dorme? #Parmaroma — Valerio Mangolini (@RomaNelCervello) March 14, 2021

@OfficialASRoma mi raccomando rinnovate anche a Bruno Peres… ma come si fa a non seguire l’uomo fermandosi? #ParmaRoma — Mauro Colantuoni (@ColantuoniMauro) March 14, 2021