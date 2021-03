Parma-Roma, ammonito Bruno Peres: era diffidato e salterà il Napoli

Nel corso del primo tempo di Parma-Roma è stato ammonito Bruno Peres: il brasiliano era diffidato e sarà quindi squalificato contro il Napoli

Primo tempo molto complicato per i giallorossi contro il Parma. Dopo essere passati in svantaggio al 9′, con la rete di Valentin Mihaila, la Roma non è riuscita ad impensierire con costanza gli emiliani ed ha concluso la prima frazione senza reti. Le pessime notizie per Paulo Fonseca non terminano con la brutta prestazione esibita dai suoi uomini, ma è arrivata anche un’ammonizione più pesante delle altre. Al 32′, infatti, è stato estratto un cartellino giallo all’indirizzo di Bruno Peres: il brasiliano era diffidato e dovrà scontare un turno di squalifica contro il Napoli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Settimana prossima la Roma ospiterà i partenopei all’Olimpico, per una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. Fonseca avrà a disposizione una minor scelta sugli esterni, con Bruno Peres che sarà squalificato. Prima, però, c’è una sfida con il Parma da vincere per rimanere attaccati al trenino delle migliori.